Mezitli kültür ve sanata doydu

Kenti'ne ve alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla bu yıl 8.'si düzenlenen Soli Güneş Ferstivali, dünyaca ünlü sanatçıların konserlerinin yanı sıra yerel grupların performanslarıyla da farklı bir etkinlik yaşattı. 8. Soli Güneş Festivali, muhteşem bir başlangıç ile kapılarını ziyaretçilerine açtı. Festivalin etkinlik bölümünde birbirinden güzel müzik ve dans gösterileri katılımcılara doyumsuz bir gün yaşattı. Mezitli Belediyesi Zumba ekibinin ve çocuk zumbacıların gösterileri büyük ilgi çekti. Mersin
'in başarılı dans gruplarından Optimum Dance Stüdyo tarafından sahnelenen Vals ve Cha Cha Cha performansları ile alkış aldı.