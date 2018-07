Sırrıberk ARSLAN: Erdoğan’a sevgimiz mezara kadardır

BUGÜN NELER OLDU

Eminim ki Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran'da AK Partinin oy kaybettiği illeri masaya yatırırken en çok üzerinde duracağı illerden bir tanesi Kahramanmaraş olacaktır.Zira bu partinin Genel başkan Yardımcısı, bu partinin sözcüsü bu şehirdendir. Atalarımız ne demiş 'İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır'' Koca yürekli Reisimiz Seçime 72 saat kala geldiği Kahramanmaraş'ta gördüğü coşku ve kendisinin de '' Şimdi bunu fotosop sanacaklar'' dediği o muhteşem kalabalıktan sandıklar açıldığın 'da kendisine olan yüzde 75'e yaklaşan desteğin partisine geldiğinde yüzde 16'ya yaklaşan oy kaybıyla 1 milletvekilinin kaybedilmesindeki nedenini bulup evvel Allah'ın izniyle gereğini yapacaktır.Cumhuriyetin ilanından sonra gelen hükümetlerin çivi dahi çakmadığı Kahramanmaraş'a AK Parti 16 yılda 29 Katrilyonluk yatırım yapmıştır. Okullar-hastaneleryollar- barajlar-göletler-tüneller.Sanayicisine teşvik-Esnafına kredi-Çiftçisine destek-İşçisine istihdam –Köylüsüne fon.Kısaca sayın Recep Tayyip Erdoğan hem başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde Kahramanmaraş'ın her damarına verdiği kanla bu şehre hayat vermiştir. Bu şehri kalkınmıştır. Bu Şehir AK Parti döneminde yaşanılır bir kent haline gelmiştir.12 Eylülden sonra ağlayarak, kaçarak Avrupa'ya gidenler son 16 yılda gülerek geldikleri bu şehirde yatırım yapmaya, villalar dikmeye, iş yerleri açmaya başlamıştır. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın bu şehre yaptıkları sayesinde olmuştur.Bu Şehrin her karışında Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği, uzattığı eli vardır. Allah ondan milyonlarca defa razı olsun.AK Parti genel merkezinin 'Swot analiz' ile masaya yatıracağı seçim sonuçlarında Kahramanmaraş için nasıl bir sonuç ortaya çıkacak bilmiyorum amma Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan 'a oy kullanan Kahramanmaraş'lının milletvekilliği seçiminde ayrı partiye oy kullanmasında bana göre en büyük etken, Ne Partinin Genel politikası nede edelerin Erdoğan'a olan sevgisinin azalmasıdır.Çünkü Kahramanmaraşlının sayın Erdoğan'a sevgisi Pazara kadar değil mezara kadardır.Kahramanmaraşlı 'da koca reislerini, dik duruşuyla karanlıktaki ülkeyi aydınlığa çıkartan Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan'ı her daim bağrına basmıştır.Her seçimde sandıkları Erdoğan sevgisi ile patlatmıştır.24 haziran seçimi bunun en son ispatıdır.Kahramanmaraşlının Erdoğan'a olan sevgisi sürmüştür.AK Partinin Kahramanmaraş'ta oy kaybetmesin onlarca nedeni vardır.Önümüzdeki haftalarda bunu bir bir ele alacağım.En büyük etken bu şehirdeki AK Parti kadroları içinde küçük dağları kendi yarattığını sanan, Biz değil ben diyen. Hem kendi partilisine hem bürokratına hem halka tepeden bakan. Egolarıyla hükümdarlık kuranlardır.Bu hafta son sözüm şudur.Kahramanmaraşlı olarak Erdoğan'a olan sevgimiz, bağlılığımız mezara kadardır.Reisimizden kendini çok ama çok seven biz edelerin bu yüzde 16 ya yaklaşan oy kaybındaki mesajında kırgınlık ve küskünlük değil rahatsızlığımızı dile getirmek olarak bizi görmesidir.