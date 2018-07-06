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Sokakta silahlı çatışma sanıklarına dava açıldı

’da çocukların sözlü atışması sonrası 1 kişinin öldüğü silahlı çatışma sanıklarına dava açıldı

NAZAN ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018
Sokakta silahlı çatışma sanıklarına dava açıldı
ADANA'DA çocukların sözlü tartışmasından sonra çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu 4 sanık hakkında "kasten öldürme, teşebbüs, yaralama" suçlarından müebbet hapis ve 20 yıla kadar değişen hapis istemleri ile dava açıldı. Savcı, Tolga Cabadak'ın ölümüne neden olan mermi çekirdeğinin Ayhan Bener'in (40) silahından çıktığını belirtti.

SİLAHLI ÇATIŞMA
Olay, 25 Mart'ta Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddianameye göre olay şöyle gelişti. Yaşları küçük M.K.B. ile İlker Cabadak arasında tartışma yaşandı. İ.C. olayı ağabeyleri Tolga ve Serkan Cabadak söyledi. Ağabeyler ve arkadaşları olay yerine gitti. Taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda Tolga Cabadak hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili Ayhan Bener, oğlu M. Kaan Bener, Muhammet Tıdım ve karşı taraftar Serkan Cabadak tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, ölüme neden olan silahı Ayhan Bener'in kullandığını, baba ile oğlu Mert'in fikir ve eylem birliği içinde ateş ettiklerini ve müşterek fail olduklarını belirtti. 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede Serkan Cabadak'ın ise baba ve oğluna ateş ettiği bu nedenle öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği vurgulandı. Muhammet Tıdım'ın, öldürülen Tolga'yı motosikletle olay yerine götürdüğü ve olaya karıştığı anlatıldı.
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Sokakta silahlı çatışma sanıklarına dava açıldı
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