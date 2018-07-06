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Tanju Çolak şimşeğe imza attı

Dün çok hareketli saatler geçiren Demirspor’da Sportif Direktörlük görevine Tanju Çolak getirildi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018
Tanju Çolak şimşeğe imza attı
TFF 1 Lig takımlarından Demirspor ilk transferini yaptı. Kulüp Başkanı Murat Sancak koltuğa oturur oturmaz yönetim kurulu kararı ile Sportif Direktörlük görevine eski milli futbolcu ve Avrupa gol kralı Tanju Çolak getirdi. Tesislerde gerçekleşen buluşmada Çolak ile uzun süren bir görüşme gerçekleştiren Sancak anlaşmaya vardı. TAKIMIN geleceği konusunda görüşmeler yapan Tanju Çolak ve Başkan murat Sancak öncelikli olarak teknik direktör konusunu ele aldı. Listede birkaç tecrübeli isimin olduğu öğrenildi. Başkan Sancak, "Kaliteli ve güçlü bir kadro kurmak istiyoruz. Zamanımız kalmadı. Bir an önce takımı oluşturup kampa göndermeliyiz" diye konuştu.
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Tanju Çolak şimşeğe imza attı
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