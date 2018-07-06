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Ülke turizmine yeni neferler

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Ülke turizmine yeni neferler
ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Çukurova Üniversitesi Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 2017 – 2018 Mezuniyet törenini büyük bir coşku ile kutlayarak ülke turizmine yeni neferler kazandırdı. ÇÜ Akif Kansu Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Cin akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Yüksekokul birincisi Sena Şemsettinoğlu, Danışman öğretim görevlisi Dr. Zafer Buzcu ve Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oya Berkay Karaca'nın konuşmalarının ardından kürsüye gelen Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Cin, 6 aylık bir süredir okul müdürü olarak görev yaptığını hatırlatarak öğrencileri akademisyen kadroları ile meslek hayatına en iyi şekilde hazırlama yolunda eğitimler verdiklerini söyledi.
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Ülke turizmine yeni neferler
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