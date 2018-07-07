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5 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

Giriş Tarihi: 7.7.2018
5 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı
ADANA'DA, kasten adam öldürme suçundan 17 yıl 7 ay hapis cezası alan hükümlü 5 yıl sonra yakalandı. Polis, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki kahvehanede bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili "kasten adam öldürme suçundan" 17 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası alan İbrahim Şahinoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 5 yıldır aranan Şahinoğlu, merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde olabileceğini bilgisi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Polis, hükümlüyü sokakta yakaladı. İşlemlerinin ardından Şahinoğlu, cezaevine konuldu.
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5 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı
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