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’daki derslik açığı giderilecek

Vali Mahmut Demirtaş, yapımı tamamlanan okul binasında incelemelerde bulundu

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Adana’daki derslik açığı giderilecek
Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan ilçesinde yapımı tamamlanan yeni okul binasında incelemelerde bulundu. Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'un da bulunduğu incelemelerde yetkililerinden bilgi alan Vali Demirtaş, burada bulunan vatandaşlar ile bir süre sohbet etti. "Her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da kentimizi üst seviyelere çıkarma konusundaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuşan Vali Demirtaş, Adana'daki derslik açığının giderilmesi konusunda, çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Demirtaş, "Derslik sayılarını arttırarak, yeni başlayacak eğitim öğretim yılında sevgili çocuklarımıza daha modern okullar hazırlıyoruz" dedi.
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Adana’daki derslik açığı giderilecek
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