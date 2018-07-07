Basketbola büyük ilgi

BUGÜN NELER OLDU

Şehitkamil Belediyesi Yaz Basketbol Spor Okulunda çalışmalar şölen havasında devam ediyor. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor okulundaki basketbolcularla bir araya geldi. 17 farklı seansta 430 sporcu öğrencinin eğitim gördüğü yaz spor okullarında verilen eğitimler ve gerçekleştirilen sosyal etkinlikler, öğrenci velilerinin takdirini kazanıyor.Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında basketbolcularla buluşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcu öğrencilerle basketbol oynadı ve çalışmalar hakkında uzman eğitmenlerden bilgiler aldı. Başkan Fadıloğlu, spor okullarında sporcuların sağlıklı ve çok yönlü gelişimi adına her türlü donanıma sahip olduklarını belirtti.Fadıloğlu, "Basketbol branşında gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmaları neticesinde bugüne kadar parkede yıldızı parlayan birçok sporcu yetiştirdik. Altyapıların başlangıç noktası spor okulları, çocuklarımız ve gençlerimizin branşlaşma konusunda temel bilgileri aldıkları spor okullarımızda her türlü donanıma sahibiz" dedi.