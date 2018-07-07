Betül Tatlıbadem: İshale dikkat!

HASAN Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Betül Tatlıbadem
, Yaz mevsiminde, diğer mevsimlere oranla ishal sorunlarını ülkemizde daha sık rastlanan bir hastalık olarak karşımıza çıktığını kaydetti. Yaz döneminde hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle özellikle bakteriyel enfeksiyonların besinlerde daha hızlı ve daha kolay üreyerek, birçok kişinin sağlığını tehdit etmekte olduğunu belirten Tatlıbadem, "Besinler yoluyla geçen enfeksiyonlar ishal ve kusma şikayetlerine yol açmaktadır" dedi. NELER YAPILMALI?
İshal durumunda, hastanede ve doktor tarafından tedavisinin yapılması gerektiğini vurgulayan Tatlıbadem, "İlk olarak kaybedilen sıvı ve elektrolitler yerine konmalıdır. Ancak mikrobik ishallerin hemen hepsi 24 saatten fazla devam eder ve ilaç tedavisi almadan düzelmez. Bu nedenle 24 saatten fazla süren ishallerde en yakın sağlık merkezine başvurularak muayene olunması ve tetkik yaptırılması gerekmektedir. Çünkü farkında olmadan dışkımız yoluyla çevreye mikrop bulaşmasına ve daha ciddi halk sağlığı problemlerine neden olabiliriz" diye konuştu. NASIL KORUNULUR?
Yaz ishalinden korunmak için özellikle kişisel hijyene dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Betül Tatlıbadem, "Özellikle tuvaletleri kullanırken dikkatli olup, sık sık eller yıkanmalıdır. Açıkta satılan veya dağıtılan, denetimsiz içme suları ile bu sularla yıkanmış sebze ve meyveler tüketilmemelidir. Yiyeceklerin taze olmasına, paketlenmiş olan yiyeceklerin üzerindeki son kullanma tarihinin geçmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Pastörize olmayan süt ve süt ürünleri güvenli değildir, bunlar tüketilmemesi gerekmektedir" diye konuştu.