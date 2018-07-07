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Çalışmaları uluslararası baskıda yer aldı

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Çalışmaları uluslararası baskıda yer aldı
YAKIN Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Yrd. Doç. Dr. 'un kaleme almış olduğu "Garip ile Senem Adlı Halk Hikâyesinin Uygur Türk Varyantı Üzerine Bir İnceleme" isimli makalesi (TÜRÜK) Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi dergisinde yayınlandı. Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut'un Garip ile Senem hikâyesinin Uygur varyantında incelenmesinin yapıldığı çalışmanın, EBSCO, DERGİ PARK, SOBİAD, ASOS gibi uluslararası indekslerce taranan Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi dergisinde yayımlandığı belirtildi.
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Çalışmaları uluslararası baskıda yer aldı
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