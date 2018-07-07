Çolak: Önce teknik adam

TFF
1. Lig takımlarından Adana
Demirspor'un Sportif Direktörü Tanju Çolak, dün basın mensuplarının karşısına geçti. Tesislerde gerçekleşen toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Çolak, "Bugün yarın teknik direktörümüzü Adana'ya getireceğiz. Pote ile görüşmeler olumlu. Altyapı benim için çok önemli. 10 oyuncuyu kampa dahil edeceğiz. Sabırlı olalım en iyi isimleri getireceğiz. Emenike gündemimizde kesinlikle yok" diye konuştu. Murat Sancak faktörüyle buraya geldiğini belirten Tanju Çolak "Adana Demirspor'u kurumsal bir yapıya kavuşturup, uluslararası bir kulüp haline getirmek ve ismini Avrupa'da duyurmak olacaktır" diyerek herkesi taşın altına elini koymaya davet etti.