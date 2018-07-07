Dinlemelere takılmamak için şifreli konuşuyorlardı

Adana
'da tuzaklarına düşürdükleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran 5'i kadın, 19 kişinin sorgusu sürüyor. Çetenin, fuhuş yapmak için 'temizlik yapmak', fuhuş yapan kadın için 'temizlikçi, karpuz, oda', çetenin ağına düşürülen yabancı kadın için 'kaçak çay', fuhuş yapan Türk kadınlara da 'Türk çayı' gibi şifreli mesajlarla haberleştikleri tespit edildi. Adana polisi, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu kadınları fuhşa zorlayıp, aracılık ve yer temininde bulunan kişilerin adreslerini belirledi. Adana merkezli Diyarbakır, Mersin, Hatay ve İstanbul'da 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 'Manukyan' lakaplı çete lideri Afife F.'nin de aralarında bulunduğu, 5'i kadın, 19 kişiyi gözaltına aldı. OTEL VE MOTELLER
Fuhuş için, Adana'nın deniz kıyısında bulunan ilçesi Karataş'ı seçen şüphelilerin, gelen müşterilerden 150 lira otel, 150 lira da birlikte olacakları kadın için para aldıklarını saptandı. Otel ve motellerde fuhuş yaptıran şüphelileri suç üstü yakalamak isteyen sivil polislerin, dikkat çekmemek için otele karı-koca rolünde girdiği öğrenildi. ŞİFRELİ MESAJLAR
Operasyonun ardından polis şüphelilerin telefon dinlemelerinde yakalanmamak şifreli mesajlarla görüştüğünü ortaya çıkardı. Çete liderlerinin, fuhuş yapmak için 'temizlik yapmak', fuhuş yapan kadın için 'temizlikçi, karpuz, oda', çetenin ağına düşürülen yabancı kadın için 'kaçak çay', fuhuş yapan Türk kadınlara da 'Türk çayı' gibi şifreli mesajlarla haberleştikleri belirlendi.