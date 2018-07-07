Down sendromlu Naz çocuklara örnek oluyor

Adana
'da yaşayan down sendromlu Selin Naz, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Ali Akbulut Çocuk Akademisinde dans, İngilizce, müzik ve satranç alanında eğitim alarak diğer down sendromlu çocuklara örnek oluyor. 8 yaşındaki Selin Naz Özcan, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Annesi Dilek Özcan, kızı dünyaya geldikten sonra kendini ona adayarak diğer çocuklar gibi gezip, eğlenip, öğrenerek sosyalleşebileceğini, çeşitli aktivitelerde kendini geliştirebileceğinin farkına vardı. Dilek Özcan, kızının her geçen gün kendini daha da geliştirerek yeni şeyler öğrendiğini, bu durumdan memnun olduklarını ifade etti. Anne Özcan, Çocuk Akademisine başladıktan sonra bayağı bir ilerleme kaydettiklerini belirterek, "İngilizce renkleri sayıları sayabiliyoruz artık. Müzikte, jimnastik, okuma, satrançta bayağı ilerledik. Burada ilk hafta uyum sorunu yaşadık ama sonra düzenli olarak derslere girdik. Selin Naz'ın dezavantajı yok ben onu normal çocuktan ayırmıyorum. Ve bütün özel çocuğu olan annelerin çocuklarını bu tür yerlere getirmelerini istiyorum" dedi. EVLERE KAPATMAYIN
"Çok iyi bir eğitim var burada her anlamda. İngilizcede hiçbir şey bilmezken renkleri sayıyoruz" diye konuşan Özcan, "Resimde karalama yaparken sınırlı boyamayı geliştirdik, dansta çok başarılıyız. Selin Naz ayrıca jimnastiğe, yüzmeye gidiyor. Sosyal aktiviteleri bayağı fazla olan bir çocuk" diye konuştu. Özcan, ailelere uyarılarda bulunarak, "Otizmli, gelişim geriliği, down sendromlu olan aileler çocukları dışarı çıkarın, lokantalara, marketlere yanınızda götürün, bu tür çocukları kesinlikle evlere kapatmayın" dedi.