‘Edebiyat şehri’ kaleleriyle anılacak

TÜRK edebiyatına damga vuran "Yedi Güzel Adam"ın şehri Kahramanmaraş
, doğal güzelliklerinin yanı sıra onlarca tarihi kalesiyle turizmin önde gelen kentleri arasında yer almayı amaçlıyor. Eski çağlarda Suriye ve Mezopotamya'yı Kapodokya ile Anadolu'ya bağlayan önemli kervan yollarının kavşağında bulunan Kahramanmaraş, Hititler, Asurlar, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Dulkadiroğulları, Osmanlı İmparatorluğu gibi uygarlıkların kültürel zenginliğini günümüze kadar taşımış bir kent olarak öne çıkıyor. 32 KALE BULUNUYOR
Nüfus yoğunluğu yüksek olan Akdeniz Bölgesi illerinden Kahramanmaraş, sanayisi, tarımsal üretimi ve reel sektör yatırımıyla Anadolu'nun önemli şehirlerinden biri olarak gösteriliyor. Geçmişin izlerini taşıyan tarihi ve doğal güzellikleriyle de dikkati çeken kent, 600'ü endemik olmak üzere 3 bine yakın bitki çeşidi, Başkonuş, Yavşan, Uludaz gibi yaylalarıyla turistlerin tercihi oluyor. Anadolu'nun saklı cennetlerinden biri olarak kaleleriyle de ön plana çıkan kentte, büyük bölümü Andırın ilçesinde olmak üzere 32 kale bulunuyor. RESTORE EDİLECEK
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Dairesi Başkanlığınca restore ettirilecek Andırın ilçesindeki Azgıt ve Meryem Çil (Geben) Kalesi, Haştırın Gözetleme Kulesi ile Afşin ilçesindeki Hurman Kalesi'nin turizme ivme kazandırması hedefleniyor. Çeşitli kaynaklarda Roma dönemi öncesinde inşa edildiği belirtilen Andırın ve Afşin ilçelerindeki kaleler, hem tarihi İpek Yolu üzerinde yer almaları sebebiyle hem de hikayeleriyle merak uyandırıyor.