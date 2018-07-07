Erhan ÖZMEN: Sanayi 4.0 ya da Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi…

Adına ne derseniz deyin hepsi şu an içinde bulunduğumuz dönemi ifade ediyor. Değişimin, gelişimin teknoloji tabanlı yaşandığını ve ayakta kalabilmek için de uyum sağlamak zorunda olduğumuzu ifade ediyor.
Hızı, verimliliği, üretkenliği ifade ediyor.
Dördüncü Sanayi Devriminin henüz kıyısına yaklaşmış bir toplum olarak şimdi bu devrimi turizmde, bürokraside, siyasette onda şunda bunda uygulamalıyız demeye başladık.
Ben dördüncü sanayi devrimini her şeyden önce bir toplam kalite biçimi olarak algılıyorum.
Son günlerde üzerinde sıklıkla düşündüğüm iki konu var.
Biri Trump'ın başlattığı ticaret savaşları, ikincisi çocuklarımızın güvenliği.
Gün geçtikçe daha da kızışan ve bir yol haritası çizmez, tedbirler almaz isek bu savaşın içinde yok olma tehlikesi ile karşı karşıyayız.
Birey olarak çalışmamızın, üretmemizin, yatırım yapmamızın tek amacı çocuklarımıza daha iyi, daha refah bir gelecek hediye etmek değil mi?
Son günlerde çocuklarımızın başına gelenleri düşününce önceliğimizin çocuklarımızın güvenliğini sağlamak olduğuna karar verdim.
Kazandığım parayı, yaptığım yatırımı devam ettirecek olan çocuklarımın istismarını, güvenliğini sağlayamıyorsam neye yarar dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmak.
O nedenle bana kalırsa ticaret savaşlarından başarıyla çıkmanın yolu yaşam standartlarımızı 4.0'a taşımaktan geçiyor.
Pazartesi günü Türkiye
için yepyeni bir dönem başlıyor.
Bu yeni dönemde popülizmden uzak durarak üretimi artırmak, ihracatımızı kilo başına 2 doların üzerine çıkarmak, katma değerli ürün üretebilecek işletmelerimize destekler sağlamak, enflasyonla mücadele etmek, cari açığı azaltmak gibi odaklanmamız gereken bu temel hedeflerimizin en başına YAŞAM 4.0'ı koymamız, çocuklarımızı korumamız gerektiğini düşünüyorum.