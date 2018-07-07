Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

’te uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
GAZIANTEP'TE polis ekiplerinin Hint keneviri yetiştirildiği belirlenen bir eve yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği Narkotim ekipleri, Beyazlar Mahallesi'nde bir ikamete baskın düzenledi. Operasyonda 35 kök dişi Hint keneviri, 1 adet pompalı tüfek ve 6 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler, M.O., Ş.O. ve A.H.G., isimli şahısları gözaltına aldı. Şüpheliler, "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve 6136 ve 2313 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN