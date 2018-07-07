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Gazişehir güç depoluyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gazişehir salonda çalıştı. Takımda morallerin yerinde olduğu gözlenirken teknik adam Yalçın Koşukavak’ın Afyon kampına katılacağı belirtildi

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Gazişehir güç depoluyor
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Gazişehir yeni sezon hazırlıklarına salon çalışmalarıyla devam etti. İki haftadır yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden kırmızı- siyahlılar, günün ilk antrenmanını salonda güç depolama çalışmalarıyla gerçekleştirdi. Güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürerken, futbolcuların kendilerine özel olarak hazırlanan program dahilinde güç depolama çalışması yaptıkları belirtildi.

MORALLER YERİNDE
Çalışmalarını teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın UEFA Pro Lisans kursunda olması nedeniyle yardımcı antrenörler önderliğinde yapan Gazişehir, hazırlıklarını bir süre daha kendi tesislerinde sürdürdükten sonra kamp yapacağı yere hareket edecek. Takımda morallerin yerinde olduğu gözlenirken yeni transferlerin kadroya çabuk uyum sağlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Teknik patron Yalçın Koşukavak'ın Afyon kampına katılacağı öğrenildi.
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Gazişehir güç depoluyor
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