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İki ayda 150 sevimli yavru dünyaya geldi

Hayvanat Bahçesi’nde 2 ayda 150 sevimli yavru doğdu

Giriş Tarihi: 7.7.2018
İki ayda 150 sevimli yavru dünyaya geldi
GAZIANTEP'TE 300 türden 7 bin hayvanın bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde Mayıs ayından itibaren hayvanlar için doğum mevsimi başladı. Daha önce yüzde 70'lerde bulunan doğurganlık oranı son 2 ayda yüzde 90'lara ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da hayvanat bahçesinde hayvanların doğum mevsimi başladı" dedi. Özsöyler, "Özellikle, beyaz, kızıl, ala geyiklerden, kangurulardan, aslanlardan kaplanlara kadar tüm hayvanlarımızdan önemli sayılarda yavrular almaktayız. Bu da hayvanları ne kadar doğal ortamlarına uygun barınaklarda, dengeli olarak beslendiğini gösteriyor. Yaklaşık olarak Mayıs ayından itibaren 150'ye yakın yavrumuz oldu. Bunlar da bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi. Öte yandan doğurganlığın arttığı hayvanat bahçesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
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İki ayda 150 sevimli yavru dünyaya geldi
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