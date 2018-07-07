Kahramanmaraş’ta kurtarma tatbikatı

ULUSAL
Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Kahramanmaraş
'ta, kayalıklarda mahsur kalan bir kişiyi kurtarma tatbikatı yaptı. Başkonuş Yaylası'nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği kayalıklarda yaralanarak mahsur kalan bir kişi olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden UMKE ekipleri, 10 metre yükseklikte yaralanan kişiyi sedye yardımıyla kayalıklardan kurtardı. İl Sağlık Müdürü Ali Öksöz UMKE olarak 3 gün süren eğitim tatbikatlarını gerçekleştirdiklerini belirterek "Tatbikatta araç içerisinden kurtarmak, kayalık bölge ve dağlık kesimden kurtarma ve diğer tatbikatları başarıyla gerçekleştirdik. Amacımız UMKE gönüllülerinin sayIsını artırmak. UMKE ekipleri olarak istenmeyen doğal afetler ve acil durumlarda hazır durumdayız" dedi.