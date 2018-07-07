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Lastiği patlayan otomobil, direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Lastiği patlayan otomobil, direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
KAHRAMANMARAŞ'TA, lastiği patlayan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı da, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda meydana geldi. Kahramanmaraş yönüne giden Osman Arık (41) yönetimindeki 27 SC 395 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Osman Arık ile yanındaki Fatma (39) ve Ayşegül Arık (15) ile Halime Demir (36) yaralandı. Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Halime Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Lastiği patlayan otomobil, direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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