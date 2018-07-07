Mersin halk plajları ‘mavi bayraklı’ oluyor

MERSIN
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Denizkızı Turizm A.Ş., plajlara mavi bayrak alınabilmesi için gerekli uluslararası 33 kriterin tamamını yerine getirerek, kentin halk plajları arasında ikinci mavi bayrağını Susanoğlu'na kazandırdı. Kent genelindeki 11. mavi bayrak törenle göndere çekildi. KRİTERLER YERİNE GELDİ
Türkiye'nin en uzun sahil şeridinden birine sahip Mersin
plajlarında, sıcakların başlamasıyla birlikte doluluk başladı. Kentin sahil şeritleri hafta içi ve sonu sürekli dolu olurken, kent genelinde mavi bayraklı plaj sayısı da sürekli artıyor. Denizkızı Turizm A.Ş., plajlara mavi bayrak alınabilmesi için gerekli uluslararası 33 kriterin tamamını yerine getirerek, kentin halk plajları arasında ikinci mavi bayrağını Susanoğlu'na kazandırdı. 11. BAYRAK ÇEKİLDİ
Kent genelindeki 11. mavi bayrak törenle göndere çekildi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bu bayrakla birlikte kent genelinde 11. mavi bayrağı plajlara kazandırdıklarını söyledi. Halk plajları arasında bu bayrağın 2. olduğunu kaydeden Kocamaz, "Bildiğiniz gibi geçen yıl birincisini Kızkalesine kazandırmıştık, bu yıl buna Susanoğlu eklendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz kent genelinde 60 mavi bayrağa ulaşmak" dedi.