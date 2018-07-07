Mersin’in şoför Nebahat’ı

Mersin
'de yaşayan ve 6 yıl önce ortak olduğu taksiciyle arasının bozulması sonucunda direksiyon başına geçen kentin ilk kadın taksi şoförü Suzan Temurtaş(46), hem şoförlüğü hem de muhabbetiyle büyük beğeni topluyor. Erkek şoförlere taş çıkartan Temurtaş, iyi araba kullanabilen her kadını şoför olmaya davet etti Temurtaş: "6 yıldır beni rahatsız edici hiçbir olayla karşılaşmadım" "Dışarıdan düşünüldüğü ve görüldüğü gibi değil, taksiler gerçekten güvenilir" dedi. Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde taksicilik yapan Suzan Temurtaş, kentin ilk kadın taksi şoförü olmasıyla dikkat çekiyor. Evli ve 3 çocuk annesi olan taksici kadın, görenlerin büyük ilgisini çekiyor. Meslekten çok memnun olduğunu dile getiren Temurtaş, "Mersin'i çok seviyorum. Herhangi bir şikayetim yok. Meslektaş arkadaşlarım arasında çok sevilen, saygı duyulan bir insan oldum. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok sahip çıktılar. Onların sayesinde mesleği sürdürüyorum" şeklinde konuştu. BİR ANLIK SİNİRLE
İlk etapta bu işe ortak olarak başladığının altını çizen Temurtaş, " Ortağımız şoförle anlaşamayıp, ayrıldık. O sinirle anahtarı bir elime aldım ve taksiye oturdum. O gün bugündür taksideyim. Sıfırdan başladım. 2 araç yaptım. Çok şükür bugünlere geldik. Polis emeklisi eşim de diğer aracımızı sürüyor. Onu da taksici yaptım. Birlikte çalışıyoruz. 7/24 çalışıyoruz. İnsanlar bize her zaman ulaşabiliyorlar." diye konuştu. KADINLAR YAPABİLİR
Mersin'in ilk kadın taksicisi olarak çıktığını vurgulayan Temurtaş şunları söyledi. "Çok şükür arkamdan gelen bayanlar oldu, çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum. Daha da çoğalsınlar, daha da çok olsunlar. Kadınları her sektörde görmek çok güzel bir duygu. Bugün ben yolda giderken kadın otobüs şoförüyle karşılaştığımda birbirimize korna çalıyoruz, selam veriyoruz. Bu çok güzel bir şey. Korkulacak bir şey yok."