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Saimbeyli ve Pozantı yeniden üzüm diyarı oluyor

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Saimbeyli ve Pozantı yeniden üzüm diyarı oluyor
ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Toroslarda tarım yapılabilir 40 bin dönüm arazide üzüm bağları tesis etmek amacıyla Saimbeyli ve Pozantı'daki hemşehrilerine ücretsiz aşılı asma fidanı desteği verdi. Saimbeyli'de "Mücennes" ve "Cıngıllı Kara", Pozantı'da ise 'Pozantı Karası" cinsi asma fidanlarının dağıtımı gerçekleştirildi. Başkan Sözlü'nün liderliğinde, Torosların eteklerindeki dağ köylerinde hayatın zorluklarına göğüs geren dar gelirli vatandaşların yüzünü güldüren kırsal kalkınma projeleriyle Türkiye'ye örnek olan Büyükşehir Belediyesi, Saimbeyli ve Pozantı ilçelerinin yeniden üzüm diyarı olması için de hamle yaptı.
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Saimbeyli ve Pozantı yeniden üzüm diyarı oluyor
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