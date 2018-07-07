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Seyhan korkuttu

Seyhan Nehri’nde suların birden çekilmesi vatandaşı korkuttu. DSİ’den gelen haber lıları rahatlattı. Suyun bakım çalışması nedeniyle kesildiği anlaşıldı

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Seyhan korkuttu
DSİ'NİN AÇIKLAMASI RAHATLATTI
TÜRKIYE, Amasya'daki Yeşilırmak Nehri'nin neden susuz kaldığını konuşurken 'da Seyhan Nehri'nde oluşan görüntü vatandaşları korkuttu. 'Kuraklık tehlikesi mi yaşıyoruz?' sorusunu akıllara getiren vatandaşlara Devlet Su İşleri'nden (DSİ) gelen bakım çalışması haberi rahat bir nefes aldırdı.

VATANDAŞ AKIN ETTİ
KENTI Seyhan ve Yüreğir olarak ikiye ayıran nehre su verilmeyince kuraklık etkisini anlatan bir tablo oluştu. Adanalılar cep telefonlarına sarılarak bu manzarayı fotoğrafladı. Hatta bazı vatandaşlar kuru sıcaklıktan dolayı çatlayan toprağın üzerine çıkarak selfie çekip anı kareledi.

KURAKLIK YOK
6. Bölge DSİ yetkilileri Seyhan Nehri'ndeki su kesintisinin kuraklıkla alakası olmadığını belirterek, "Çukurova Elektrik'in regülatör köprüdeki bakım çalışması nedeniyle suyu kestik. 13 Temmuz tarihinde suyu tekrar vereceğiz. Barajlardaki doluluk oranı normalin üzerinde" dedi.
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Seyhan korkuttu
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