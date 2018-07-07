Sıcak havalarda beslenme önerileri

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Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Asena Mertdağ, kızartma, kavurma ve hamur işlerinden uzak durulması, bol sıvı alınması ve özellikle su tüketiminin arttırılması, salata ve meyve ağırlıklı yeşil menüler oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. Mertdağ sıcaklığın artmaya başladığı şu günlerde yeme, içme düzenimizde de değişiklikler görülebildiğini belirtti. Yaz döneminde sağlıklı kalabilmek için öğün atlamamaya ve özellikle su tüketimine dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatan Diyetisyen Asena Mertdağ
, sıcaklarla birlikte vücuttan su kaybı artacağından günlük su tüketiminin 2-2,5 lt. olmasının önemine dikkat çekti. Mertdağ, "Serinlemek için tercihleriniz asitli içecekler ve kahve yerine taze sıkılmış meyve suyu, soda, ayran olabilir" dedi.