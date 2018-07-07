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Silifke’de kadın el emeği pazarı

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Silifke’de kadın el emeği pazarı
MERSIN'IN Silifke ilçesinde belediye tarafından kurulan Kadın El Emeği Pazarı, kadınların el emeği güz nuru ürünlerini satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Kadınların beceri, birikim ve göz nuru ile ürettikleri eşyaları değerlendirebilecekleri ve aile ekonomisine katkı sağlayabilecekleri Kadın El Emeği Pazarı PTT karşısında hizmet veriyor. Pazarda birbirinden çeşit kadın el işleri ve el emeği süs eşyaları sergileniyor. İlçenin farklı bölgelerinde oturan kadınların el emeklerini sergiledikleri pazar, izleyenlerce hayranlık uyandırıyor. Ayrıca pazarda, kadınlara has dantel işlemelerden farklı motiflere, yazlık ve kışlık giyeceklerden süs eşyalarına kadar birçok model ürün sergileniyor.
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Silifke’de kadın el emeği pazarı
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