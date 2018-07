Tarsus’un her yeri güzelleşiyor

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Şevket Can, devam eden projelerin tamamlanmasıyla kentin çehresinin değişeceğini söyledi. Yatırımı devam eden yerleri yerinde inceleyen Başkan Can, ilgili müdürlüklerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Amaçlarının Tarsus'u daha yaşanabilir bir şehir yapmak olduğunun altını çizen Başkan Şevket Can, "Bizim işimiz belediyeciliktir" dedi. Üretken belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Can, "Çalışkan, adaletli, dürüst, çağdaş, şeffaf bir yönetim sergiliyoruz ve ayrım yapmadan, ayırmadan hizmet veriyoruz. Tarsus bünyesinde şuan Berdan Projesi 1. etap çalışmamız bütün hızıyla devam ediyor. Tarsus'u adeta açık hava şantiyesi haline getirerek, gerek şehir merkezinde gerekse kırsal bölgemizde çalışmalara başlayacağız" diye konuştu. Hizmetlerin er yada geç yapılacağını, önemli olanın kentin huzuru olduğunu dile getiren Başkan Şevket Can, "Şehrimizdeki kardeşliğin devamı, tüm insanlarımızın huzuru ve selametinin devam etmesi için hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.