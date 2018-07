Tarsus’un yeni başkanı Eyüphan Eyüboğlu oldu

BUGÜN NELER OLDU

FF 2. Lig takımlarından Tarsus İdmanyurdu'nun olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda da kulübün başkanlığını yapan ve yeni dönemde de bu göreve talip olan Eyüphan Eyüboğlu yeniden başkanlığa seçildi. Belediye Nikah Salonu'ndaki genel kurula 165 delege katıldı. Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can ve kulüp üyelerinin katıldığı kongre salonuna delege olmayan hiç kimse alınmadı. Divan başkanlığını Cumali Yağcı'nın yaptığı kongrede Eyüphan Eyüpoğlu 148 oy alarak başkanlığa seçilirken diğer aday Cem Kavalcı ise 17 oy aldı. Eyüphan Eyüboğlu'nun listesinde Onur Bilgen, Fatih Mehmet Yıldırım, Volkan Topal, Mahmut Şahin, Emre Geçim, Yemliha Yıldırım, Olcay Başer, Hakan Canan Can, Özkan Arıdağ, Savaş Dalkürek, Ramazan Bozdağ, Ramazan Alıcı, Mehmet Ali Tanışık, Ziya Kenger yer aldı. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Tarsus İdman Yurdu, her kesimden insanımızı bir araya getiren hepimizin ortak değeridir. Tarsus İdmanyurdu yeri geldiğinde hepimizin sevinç kaynağı, yeri geldiğinde de hepimizin de üzüntü kaynağıdır. Biz sayın Burhanettin Kocamaz döneminden başlamak üzere Tarsus İdmanyurdu'nda siyaset yapılmasına izin vermedik. Çünkü bu kulüp, Tarsus'ta yaşayan herkesin ortak paydasıdır" dedi.