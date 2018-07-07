Toroslar’da yüzme kursu start aldı

MERSIN'DE
Toroslar Belediyesi'nin yaz spor okulları kapsamında, 7-18 yaş aralığındaki çocuklar için bu yıl 4'üncüsü düzenlendiği yüzme kurslarının açılışı yapıldı. Çukurova Mahallesi'nde 18 bin metrekare alanda hizmete sunulan Olimpik Yüzme Havuzunda 2 dönem şeklinde verilecek kursların ilk döneminin açılış programına; Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Belediye Meclis Üyeleri, Tüm Mersin
Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Bolat ile mahalle muhtarları, kursiyerler ve aileleri katıldı. TOROSLAR'IN
spor kenti olma yolunda vermiş oldukları sözlerin hepsini yerine getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Hamit Tuna, "Geçtiğimiz üç yılda yaklaşık 15 bin çocuk ve gencin faydalandığı kurslarla milli yüzücüler yetiştirmeyi hedefledik. Gençlerimizin bölgemizde spor yapmaları için bütün alt yapıları oluşturacağız demiştik. Allah'a şükürler olsun ki bugün Toroslar Belediyesi'ni, sadece Mersin özelinde değil, Çukurova bölgesinin en çok spor tesisine sahip bir belediye konumuna getirdik. Hedefimiz, beyni bilgi ile dolu, sporcu kimlikleriyle öne çıkan, ahlaklı gençler yetiştirmektir" dedi.