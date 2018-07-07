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Yaşlı adam traktörüyle sulama kuyusuna düştü

Havuzlu köyünde çiftçilik yapan Veysel Yüksel yaşamını yitirdi

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018
Yaşlı adam traktörüyle sulama kuyusuna düştü
NİĞDE'NİN Bor ilçesine bağlı Havuzlu köyünde meydana gelen olay da 65 yaşındaki Veysel Yüksel kullandığı traktörü ile sulama kuyusuna düşerek hayatını kaybetti. Havuzlu köyünde çiftçilikle uğraşan ve traktörü ile sulama kuyusunun olduğu bölgeden geçen yaşlı adam, bir anlık dalgınlık sonucunda fark edemediği 8 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Talihsiz adam boğularak yaşamını yitirdi. Olayın ardından uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları yaşlı adamı aramaya başladı. Su kuyusu içerisinde tekerleri ve bir bölümü görünen traktörü gören köylüler, 112'ye haber verdiler. Olay yerine Jandarma, İtfaiye ve AFAD ekiplerine sevk edildi. Yaşamını yitirdiği belirlenen köylünün cesedi sulama kuyusundan çıkarıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yaşlı adam traktörüyle sulama kuyusuna düştü
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