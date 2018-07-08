Adanalı dağcılar Aladağ’da trans yaptı

Adana
'da
dağcılık ekibi, Adana, Kayseri ve Niğde üçgenin de bulunan Aladağlarda trans (Dağ Yürüyüşü) yaptı. 3 gün süren trans faaliyetine 15 dağcı katıldı. Niğde Çamardı ilçesi Sokullupınar kamp alanından tırmanışa geçen Adanalı dağcılar, Karayalak vadisi boyunca 4 saatlik tırmanış, Çelkibuyduran geçidinden ise 2 saatlik bir tırmanışın ardından 3 bin 723 metre yüksekliğinde ki Emler zirvesine ulaştı. Burada Türk bayrağı açıp zirve defterini imzalayan dağcılar, batıdan doğuya dağ geçişleri faaliyetlerine devam etti. Dağcılık ekibi uzun süren bir yürüyüşün ardından geceyi Yedigöller platosu, Direktaş büyük göl mevkiinde geçirdi. Sabahın erken saatlerinde Hacer boğazına doğru tekrar yürüyüşe geçen Adanalı dağcılar 9 saat süren inişin ardından Hacer ormanı içinde yer alan Soğukpınar dağ evine ulaştı. Toplamda 45 kilometre yürüyen dağcılar Kapuzbaşı şelalelerinde final yaptı.