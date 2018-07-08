Ali Gür: En köklü üniversitelerden biriyiz

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, akademik yılsonunda basın mensuplarına bilgi verip üniversitedeki yenilikleri anlattı. Rektör Gür, "Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği dünya üniversiteleri arasında şu anda 387'nci sırada, tıp ve sağlık alanında 936'rcı sıradayız. Ama istiyoruz ki 500'e girelim bunun içinde büyük bir çaba halindeyiz. Ülkemizde ilk TS EN ISO 9000:2015 Belgesi alan spor kompleksi büyük başarılarımızdan biridir." dedi.Üniversitelerinin başlattığı mühendislik alanındaki İNTÖRN uygulaması YÖK, tarafından politika haline getirilerek, tüm üniversitelere örnek model sunulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gür "Türkiye'de ilk defa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tirmaster (bir yılda üç model dönem) uygulaması yapan Naci Topçuoğlu MYO örneği, diğer diğer üniversiteler tarafından örnek model alınmıştır. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2017 sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 9.sıraya yükselirken, tüm üniversiteler arasında ise, 15.sıraya yükselmiştir" diye konuştu.