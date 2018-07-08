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Başkan ’den Demirspor’a destek sözü

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Başkan Hüseyin Sözlü’den Demirspor’a destek sözü
Büyükşehir Belediye Başkanı , 'un eski başkanlarından Sedat Sözlü ile birlikte Kulüp Başkanı Murat Sancak ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, destek sözü verdi. Adana Demirspor'da geçmiş yıllarda maddi manevi destek verdiğini belirten Hüseyin Sözlü, bundan sonraki süreçte de Murat Sancak ve ekibine maddi-manevi aynı desteği vereceğini belirterek mavi lacivertli camiaya başarılar diledi. Ziyaretten dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye teşekkür eden Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ise, "Hüseyin Sözlü benim kıymetli bir dostumdur. Bundan önceki süreçlerde kulübümüze maddi ve manevi destek sağladığı için kendisine ayrıca teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte ortak paydamız olan Adana Demirspor'a aynı desteği vereceğinden eminim" diye konuştu.
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Başkan Hüseyin Sözlü’den Demirspor’a destek sözü
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