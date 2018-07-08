Başkan Hüseyin Sözlü’den Demirspor’a destek sözü

Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
, Adana Demirspor
'un eski başkanlarından Sedat Sözlü ile birlikte Kulüp Başkanı Murat Sancak ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, destek sözü verdi. Adana Demirspor'da geçmiş yıllarda maddi manevi destek verdiğini belirten Hüseyin Sözlü, bundan sonraki süreçte de Murat Sancak ve ekibine maddi-manevi aynı desteği vereceğini belirterek mavi lacivertli camiaya başarılar diledi. Ziyaretten
dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye teşekkür eden Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ise, "Hüseyin Sözlü benim kıymetli bir dostumdur. Bundan önceki süreçlerde kulübümüze maddi ve manevi destek sağladığı için kendisine ayrıca teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte ortak paydamız olan Adana Demirspor'a aynı desteği vereceğinden eminim" diye konuştu.