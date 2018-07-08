Erdemli’deki 3 gölete 50 bin Sazan balığı bırakıldı

Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yurt genelinde uygulamaya koyduğu 'Su kaynaklarının balıklandırılması projesi' kapsamında Mersin
'in Erdemli ilçesinde bulunan 3 gölete 50 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Mersin İl Müdür vekili Mevlüt Göksu, "İlçede bulunan Lütfi Elvan Göleti'ne 20 bin, Karakız Göletine 25 bin, Akpınar Göletine de 5 bin adet olmak üzere toplam 50 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı" dedi. AMAÇ BALIK TÜKETİMİNİ ARTTIRMAK
Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'ndeki Lütfi Elvan Göleti'ne yavru balık bırakma esnasında gazetecilere bilgi veren Göksu, "İlimizde denizde yetiştirilen su ürünleri üretim kapasitemiz yıllık 4 bin 950 tondur. Bu rakam iç sulardaysa 482 tondur. Dünyada kişi başına düşen yıllık balık tüketim miktarı 18,6 kilogramdır. Avrupa'da bu rakam 23 kilo iken ülkemizde kişi başına düşen yıllık balık tüketim miktarı ortalama 6 kilo civarındadır. Projenin amacı balık tüketimini artırmaktır" diye konuştu.