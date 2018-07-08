‘Hunter’ Alternatif Enerjili Araç Yarışları’na hazır

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Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nca (TÜBİTAK) düzenlenen 'Alternatif Enerjili Araç Yarışları'nda elektromobil kategorisinde 'Hunter' adını verdikleri elektrikli araçla yarışacak. Elektrikli araç projesinde OKÜ Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencilerinin yanı sıra işletme bölümü öğrencilerinden oluşan 20 kişilik ekip bulunuyor.IARES kulüp ve proje danışmanı Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Müslüm Demir, "TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışması'na öğrencilerimiz son hızla fedakarlık göstererek hazırlanıyorlar. Yarışlarda üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu bizim çıraklık dönemimiz, ustalık döneminde ülkemizin yapacağı yerli aracımıza ekibimiz olarak elimizden gelen desteği vermek isteriz" dediIARES Kulüp Başkanı ve Hunter projesinin takım kaptanı İsa Şahin ise, "Yüzde 80 yerli olan elektrikli araç üretmekteyiz. Trafiğe rahatça çıkabilecek, araç tasarımını gerçek bir modelden kendimize uyarladık. Ustalık dönemimizde tasarımda dahil yüzde yüz yerli araç hedefliyoruz" dedi.