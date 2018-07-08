İhracat tam gaz devam

Gaziantep
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lokomotifliğini yaptığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yapılan ihracat küresel sorunlara rağmen artmaya devam ediyor. Bölge ihracatındaki artışı frenleyen en büyük engel ise Irak. Irak'a ihracatta yaşanan sorunlar nedeniyle bölge ihracatçıları, bu ülkeye ağırlıklı olarak satılan hububat ve bakliyat sektörünün dışındaki alanlardaki başarıyla yılın ilk 5 ayında yüzde 5'lik artış gerçekleştirebildi. AFRİKA VE BATIYA YÖNELDİ
Bu yılın ilk 5 ayında Irak'a bir milyar 191 milyon dolarlık ihracat yapan bölge illeri, geçen yılın aynı döneminde ise bir milyar 357 milyon dolarlık ihracat yapmıştı. Irak'ta yaşanan güvenlik sorunları ve merkezi hükümet ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bu ülkeye yapılan ticarette azalma yaşanırken Afrika ve batıya olan ihracat ise artmaya devam ediyor. 287 MİLYON 742 BİN DOLAR
İhracatta Irak'tan sonra ikinci sıradaki ülke olan ABD'ye 2017'de 232 milyon 551 bin dolar olan yılın ilk 5 ayındaki ihracat bu yıl 287 milyon 742 bin dolara çıkarken, Suriye'ye olan ihracat 210 milyon 103 bin dolardan 272 milyon 755 bin dolara çıktı. Aynı dönemde İtalya'ya yapılan ihracat 123 milyon dolardan 156 milyon dolara, İngiltere'ye yapılan ihracat 94 milyon dolardan 119 milyon dolara, Almanya'ya yapılan ihracat ise 96 milyon dolardan 111 milyon dolara çıktı. İHRACATI DÜŞEN ÜLKELER
Bölgenin ihracatında önemli yeri olan Irak'tan sonra ihracat düşüşünün az da olsa yaşandığı diğer ülkeler ise İran ve Suudi Arabistan oldu. İran'a yapılan ihracat 131 milyon dolardan 128 milyon dolara inerken, Suudi Arabistan'a yapılan ihracat ise 191 milyon dolardan 148 milyon dolara düştü. Bölgeden ilk 5 ayda 50 milyon doların üzerinde ihracat yapılan ve ihracat artışı yaşanan ülkeler ise İsrail, Hollanda, Belçika, Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Son yıllarda bölge ihracatçılarının alternatif pazarlar olarak Afrika ve Amerika kıtasında ülkelere yönelmesiyle pazar çeşitliliği artarken, yılın ilk 5 ayında 20 milyon dolar ihracat eşiğinin aşıldığı ihracat artışı yaşanan ülkeler ise Mısır, Cezayir, Fas, Benin, Angola, Tunus, Somali, Yemen, Ukrayna, Gürcistan, Kuveyt, Katar ve Gana oldu. 5 AYDA 4 MİLYAR DOLAR İHRACAT
Bölgeden yapılan ihracatta en başta halı ve tekstil ürünleri gelirken, Irak ve bazı Afrika ülkelerine ise yüklü miktarda hububat ve bakliyat ürünleri satılıyor. Bölgeden yapılan tekstil ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 civarında artarak 1,4 milyar dolara ulaşırken, halı ihracatı ise yüzde 7,3'lük artışla 725 milyon dolara yükseldi. Bir milyar doları bulan hububat bakliyat ürünleri ihracatında ise yüzde 1,1 oranında düşüş yaşanırken, bölgenin toplam ihracatı ise ilk 5 ayda yüzde 5 artışla 4 milyar doları buldu.