Jimnastik heyecanı

Artistik Jimnastik Dünya Kupası, 16 ülkeden 55 sporcunun katılımıyla Mersin
'de devam ediyor. Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Mersin Olimpik Jimnastik Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, Mersin'in 2016 yılının ardından ikinci kez bu şampiyonaya ev sahipliği yaptığını söyledi. KATILIM YÜKSEK
Mersin'de
2013'te düzenlenen Akdeniz Oyunları kapsamında yapılan jimnastik salonunun önemine dikkati çeken Çelen, "Ülkemizin sportif alanda göstermiş olduğu başarılar ve iyi bir pozisyon almasıyla çok kaliteli ülkelerin bu organizasyona iştiraki sağlandı. 16 ülkeden katılım oldu ancak buraya önümüzdeki yıllarda 40-50 kadar ülkeden sporcular gelecek"
diye konuştu. SPOR KENTİ OLDU
Büyükşehir
Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da organizasyonun Mersin'de düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Göreve geldikleri günden bu yana Mersin'de sporu yeniden ayağa kaldırma gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Kocamaz, "Birçok etkinlikler kentimizde yapılır hale geldi. İnşallah bu tesisler bundan sonra da dolu dolu kullanılır"
dedi. Vali Ali İhsan Su da şampiyonanın önemine vurgu yaptı.