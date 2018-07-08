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Kütüklü tasarımları evlerin vazgeçilmezi oldu

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Kütüklü tasarımları evlerin vazgeçilmezi oldu
li bilgisayar operatörü İnci Doğan Gider, 18 yıldır sürdürdüğü mesleğini bırakıp, kütükleri çeşitli ev eşyalarına dönüştürmeye başladı. Kendisine küçük bir atölye kuran 39 yaşındaki Gider, sanayiden aldığı kütükleri temizleyip zımparaladıktan sonra doğadan bulduğu yosun, çiçek, ağaç ve kozalaklarla süslüyor. Yaklaşık 6 aydır "kütüksü şeyler" ismini verdiği tasarımlar yapan Gider, ayna, mumluk, avize, televizyon ünitesi gibi eşyaların yanı sıra hayal dünyasına göre tasarımlar yapıyor. Yaptığı sanatı kendisinin keşfettiğini anlatan Gider, "Daha önce hiç duyduğum, bildiğim bir şey değildi. Ben el becerim olduğunu da düşünmüyordum. Ek iş yapmalıyım dedim. Sonra kütükleri süslemek aklıma geldi" dedi. "Doğada gördüğünüz her şeyden ilham alıyorsunuz" diyen Gider, "Seçtiğiniz kütük çok önemli. Sizi her yere yönlendirebiliyor. Bazen talepler üzerine yaptığımız şekiller oluyor. Kahverengi bir kütük var, bunu neyle tamamlayabilirim diyorum. Kırmızı bir çiçek ya da beyaz çiçek oluyor, yeşilliklerle süslüyorum. Doğa birbirini tamamlıyor. Yaptığım her şeyin çok orijinal olması taraftarıyım. Mesela yaptığım evin çatısına kadar kozalaklarla süslüyorum" dedi.
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Kütüklü tasarımları evlerin vazgeçilmezi oldu
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