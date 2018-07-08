Nurhak’ta çöp yangını helikopterle söndürüldü

Kahramanmaraş
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Nurhak ilçesinde çıkan çöp yangına helikopterle müdahale edilerek söndürüldü. Nurhak ilçesinin girişinde bulunan çöplük alanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın çevre sakinleri tarafından itfaiyeye haber edildi. Kurucaova olarak adlandırılan bölgedeki orman alanı ile hububat, mercimek ve nohut ekili yüzlerce dönüm tarım arazisini tehdit eden alevlere Nurhak ve Elbistan'dan sevk edilen
itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının, itfaiye araçlarının giremeyeceği kayalık bölgeye doğru ilerlemesi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın söndürme helikopterinin müdahalesi ile alevler, tarım arazilerine ulaşmadan söndürüldü. 5 dönüm orman yanarak kül oldu. Nurhak Belediye Meclis Üyesi Aslan Palalı, yangının kontrol altına alındığını söyledi.