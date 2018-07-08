Osmaniye’de yaz spor okullarına yoğun ilgi

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen yaz spor okullarına yoğun ilgi gösterildi. GençlikHizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nce çocuk ve gençler ile engelli bireyleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı yaratmak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 81 il merkezi ve ilçelerde her yıl uygulanan yaz spor okullarının Osmaniye'de de devam etmekte olduğunu söyledi.