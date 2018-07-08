Şampiyon güreşçiye coşkulu karşılama

Hırvatıstan'ın
başkenti Zagreb'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde altın madalya kazanan Hamza Alaca
, memleketi Mersin
'de coşkuyla karşılandı. Dünya şampiyonu Alaca'nın ailesi ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri, şampiyon güreşçiyi Adana Şakirpaşa Havalimanı'da davullarla karşıladı. Hamza Alaca, burada yaptığı açıklamada, çok duygulandığını ifade etti. Dünya Şampiyonu olmayı beklediğini anlatan Alaca, "Altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Hocalarımız da başaracağımıza inanıyorlardı. Rakiplerimi yenerek altın madalyayı ülkemize kazandırdım" diye konuştu.