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Şampiyon güreşçiye coşkulu karşılama

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Şampiyon güreşçiye coşkulu karşılama
Hırvatıstan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde altın madalya kazanan , memleketi 'de coşkuyla karşılandı. Dünya şampiyonu Alaca'nın ailesi ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri, şampiyon güreşçiyi Adana Şakirpaşa Havalimanı'da davullarla karşıladı. Hamza Alaca, burada yaptığı açıklamada, çok duygulandığını ifade etti. Dünya Şampiyonu olmayı beklediğini anlatan Alaca, "Altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Hocalarımız da başaracağımıza inanıyorlardı. Rakiplerimi yenerek altın madalyayı ülkemize kazandırdım" diye konuştu.
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Şampiyon güreşçiye coşkulu karşılama
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