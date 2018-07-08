Sünnet ehil eller tarafından yapılmalı

Adana
İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, vatandaşı uyardı. Dr. Özer, "Sünnet cerrahi bir işlemdir. Sünnet, hijyenik bir ortamda 'ehil eller' yani uzman hekimler, hekimler ve sağlık çalışanları tarafından yapılması gerekir. Steril ortamı sokak veya düğün salonlarında yapılan toplu sünnet törenlerinde sağlayamazsınız. Hijyen sağlanmayan ortamda çocuğun başta enfeksiyon olmak üzere Hepatit A ve C hastalığı kapma hatta kangren olarak penis kaybı yaşamasına neden olabilirin" dedi. PSİKOLOJİK OLARAK HAZIRLANMALI
Sünnetin 2 yaşının altında ya da 7 ila 12 yaş aralığında yapılamasını tavsiye eden Dr. Özer, "7 yaşından sonra sünnet olacak çocukların özellikle psikolojik olarak hazırlanması gerekir. Çocukların operasyona hazırlık dönemi çok önemlidir ve bu hazırlığı ehil insanlar yapması gerekir. Bu ehil insanlar aile ve sağlık çalışanlarından başkası olamaz. Yapılan ön görüşme sonrası psikolojisi hazırlanan çocuk sünnete kendisini hazır hissederek 'Evet sünnet şart ve ben buna hazırım' demelidir. Aksi takdirde ileri yaşlarda psikolojik olarak birçok soruna sebep olabilir" diye konuştu. Ruhsal olarak hazırlanan çocuk ikinci olarak cerrahi bir işlem olan sünnet öncesi kan tahlili yapılması gerektiğini söyleyen Dr. Özer, "Çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi alınması gerekir. Operasyon sırasında doktorların bilmesi ve dikkat etmesi gerekilen herhangi bir hastalık veya sorunun olup olmadığı öğrenilmelidir. Bunları bize en iyi tahlil sonuçları gösterir. Onun için sünnet esnasında veya sonrasında çocuğa kalıcı bir sorun bırakmamak için kan tahlili yapılması gerekir" "HİJYENİK ORTAM SAĞLANMALI"
Sünnetin hijyenik şartların tamamen sağlandığı steril cerrahi aletlerin kullanıldığı ortamda yapılması gerektiğinin altını çizen Dr. Özen, "Bazı sünnetler lokal olarak yapılıyor ama bazı çocukların psikolojik durumu buna müsaade etmiyor. Yapılan analiz ve tekliklerden sonra sünnetin genel ve ya yarı anestezi altında yapılması gerekiyor. Tüm bunlar bir sağlık tesisini anlatıyor. Bu imkanları sokak ve ya düğün salonlarında yapılan toplu sünnet düğünlerinde sağlayamazsınız. Mümkün değil" dedi. "SÜNNET SGK'NIN KAPSAMA ALANIDIR"
Tüm bu olumsuz sonuçların düşünüldüğünde sokak veya düğün salonlar��nda toplu sünnet yapılmasına tavsiye etmediklerini belirten İl Sağlık Müdürü Özer, "Toplu sünnetlerde steril ortamı nasıl sağlayacaksınız? Bunu nasıl garanti edeceksiniz? Adana'nın havası sıcak nasıl bu ortamı steril tutabilirsin. İhtiyaç olan sünnet, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kapsama alanı içerisinde olduğu için kamuda her hangi bir ücret alınmaz. Onun için bütün vatandaşları hastanelere bekliyoruz" dedi. "HEPATİT KAPMA RİSKİ TAŞIYOR"
Hijyenik ortamlar haricinde yapılan sünnetler sonrası başta enfeksiyon olmak üzere bir çok hastalığa yakalanmak riskini olduğunu söyleyen Dr. Ahmet Özer, "Sünnet, ehil eller yani sağlık çalışanları tarafından yapılması gerekiyor. Aksi takdirde çocuğun Hepatit A ve C kapma riski vardır. Bilgi sahibi olmayan kişilerin yaptığı sünnette derinin yetersiz veya fazla kesilme, penisin uç kısmını zedelenme veya idrar kanalı zarar verme ihtimali vardır. Operasyonun sonundan durmayan bir kanamaya sebep olursa o kanama kangrene hatta penis kaybına kadar gidebilir" diye uyarıda bulundu. "ADANA ORTALAMANIN ÜZERİNDEDİR"
Geçmiş yıllara oranla vakaların azaldığını söyleyen Dr. Özel sözlerini şöyle tamamladı: "Kamu hizmetlerinin artışı, vatandaşın bilinçlenmesi ve sağlığa ulaşılabilirliğin giderek artmış olması bu kültürü giderek zayıflattı ve azalttı. Burası Afrika'nın her hangi bir bölgesi değil. Türkiye gelişmiş bir Ortadoğu aynı zaman da bir Avrupa'dır. Kurulan sağlık tesislerinin kalitesi, verimliliği ve etkinliği ortadadır. İnsanlar rahatça her yerde hizmetini alabiliyor. Adana'da 15 tane kamu 16 tane özel 2 tane üniversite ve 27 tane tıp merkezi var. Adana'daki hekim sayısı ve yatak sayısı Türkiye ortalaması üstündedir. Herkes çocuğunu hastanelerde sünnet ettirmelidir"