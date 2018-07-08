Tarsus’ta bin çocuk sünnet oluyor

Mersin
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Tarsus ilçesinde bin çocuğun sünnet olması beklenen etkinlik başladı. Tarsus Belediyesi
'nin geleneksel hale gelen sünnet etkinliği bu yıl da renkli görüntülerle sahne oluyor. Çocuklar, özel bir hastanede Üroloji Uzmanları Dr. Öğretim Üyesi Zeynel Canoğulları ve Op. Dr. Özdemir Erdoğan
ile Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Cemal Parlakgümüş tarafından sünnet ediliyor. Operasyonlar ameliyathanede ve steril koşullarda yapılıyor. Etkinliğin bir ay içinde tamamlanması bekleniyor. BİR KAT ÇOCUKLARA AYRILDI
Tarsus Belediyesi yetkilileri, mahalle muhtarlarına şimdiye kadar 750 çocuk için ailelerin başvuruda bulunduğunu ancak önümüzdeki haftalarda bu sayının 1.000'e kadar ulaşmasının beklendiğini söyledi. Yetkililer, etkinliğin Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ın gözetiminde gerçekleştiğini ve çocukların sünnetleriyle ilgili bütün masrafların belediye tarafından karşılandığını belirtti. Özel bir hastane yöneticileri ise sünnet etkinliği için hastanenin 4'üncü katının ayrıldığını kaydetti. HER GÜN 30 ÇOCUK SÜNNET OLUYOR
Sünnet etkinliğiyle ilgili konuşan hastane Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Halefoğlu, günde 30 çocuğun sünnetinin yapıldığını söyledi. Halefoğlu, "Sünnet etkinliği için ekibimizi oluşturduk. Operasyonlar, ameliyathanemizde üroloji ve çocuk cerrahisi uzmanı hekimlerimiz tarafından, deneyimli hemşire ve teknisyenlerimizin katılımıyla, steril koşullarda gerçekleştiriliyor. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık" dedi.