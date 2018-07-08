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Ünlü şairin adını taşıyan parkta dönüşüm

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Ünlü şairin adını taşıyan parkta dönüşüm
'de Akdeniz Belediyesi tarafından baştan sona yenilenerek, 'Masal Kahramanları Parkı'na' dönüşecek olan Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı'na ilk harç döküldü. Akdeniz Belediyesi ile Çukurova Kalkınma Ajansı arasında imzalanan 8 milyon TL bütçeli, 'Akdeniz İlçesinde Çocuk Ve Gençlerin Topluma Entegrasyonu İçin Mekânsal Düzenlemelerin Yapılması Projesi' kapsamında; ünlü şair Ümit Yaşar Oğuzcan'ın adını taşıyan parkta dönüşüm başladı. Üç Ocak Mahallesi Cemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan parktaki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, park ve yeşil alanların korunması ve sayısının arttırılmasına önem verdiklerini belirtti.
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Ünlü şairin adını taşıyan parkta dönüşüm
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