Uyarılar boşa yapılıyor

Yapılan tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen kanallarda boğulmaların önüne geçilemiyor. Bunlardan bir tanesi de dün gerçekleşti. 19 yaşındaki Ersin Akil isimli inşaat işçisi serinlemek için girdiği kanalda boğuldu. Yapılan aramalar sonrasında ceset bulunamayınca kanalın suyu kesildi ve dün sabah Ersin Akil'e ulaşıldı Adana
'da 19 yaşındaki inşaat işçicisi mola verdiği sırada serinlemek için girdiği sulama kanalında boğularak feci şekilde can verdi. Sabah suların kesilmesiyle Akil'in cansız bedeni bulundu. Olay, Yüreğir İlçesi Ege Bağatur Bulvarı Başak Mahallesi yakınındaki DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Sıcaktan bunalan Akil, DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılıp kayboldu. Polisin aramalarına rağmen cesede ulaşılamadı. Özel izin ile sulama kanalının suları kesildi. Sabah 07.30 sıralarında Akil'in cansız bedeni bulundu. 'CESEDİ İZLEMEK İÇİN YARIŞTILAR'
Çevredeki vatandaşlar kanal içerisinde cesedi görünce adeta birbirleriyle yarıştı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla o anı canlı yayın bile yaptı. Bazı vatandaşlar ise trafikten araçlarından inip koşarak gelip olay yerini izlerken demir korkulukların üzerine çıkıp izleyenlerde dikkat çekti. Akil'in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. BİR İL NÜFUSUMUZ YOK OLUYOR
Doç. Dr. Adnan Turgut, "Bir il nüfusumuz yok diyebileceğiz. Ülke genelindeyıllık 900 ile bin 200 kişiyi suda boğulma nedeniyle kaybediyoruz. Suda boğulmalar önlenebilir kazalar sınıfındadır. Biz eğitimi planlı programlı yapıp topluma yaygınlaştırabilirsek, suda boğulma vakalarını azaltabiliriz" diye konuştu.