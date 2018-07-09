Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Akdeniz’de spor şenliği

Akdeniz’de spor şenliği

Giriş Tarihi: 9.7.2018
Akdeniz’de spor şenliği
'DE Akdeniz Belediyesi tarafından çocukları ve gençleri sporla tanıştırmak amacıyla her yıl düzenlenen ücretsiz yaz okulu spor kursları başladı. Şafak Erdur- Seyfi Ali Türkoğlu futbol sahasında gerçekleşen açılışta, kurslara kayıt yaptıran çocuklara spor kıyafetleri dağıtıldı. Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, çocukların geleceği için her türlü destek ve katkıyı vermeye hazır olduklarını belirtti. Akdeniz Belediyesi spor tesislerinin, çocuklar ve gençler için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Pamuk, "Bizler de gençlerimizin yetişmesi için elimizden gelen her türlü desteği, katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. Sizlerle işbirliği içerisinde bu dönem verimli bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Herhangi bir spor dalıyla uğraşan bir genç, aynı zamanda akademik başarı anlamında da yaşıtlarından ayırt edilebiliyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akdeniz’de spor şenliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN