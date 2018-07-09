Akdeniz’de spor şenliği

MERSİN
'DE Akdeniz Belediyesi tarafından çocukları ve gençleri sporla tanıştırmak amacıyla her yıl düzenlenen ücretsiz yaz okulu spor kursları başladı. Şafak Erdur- Seyfi Ali Türkoğlu futbol sahasında gerçekleşen açılışta, kurslara kayıt yaptıran çocuklara spor kıyafetleri dağıtıldı. Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, çocukların geleceği için her türlü destek ve katkıyı vermeye hazır olduklarını belirtti. Akdeniz Belediyesi spor tesislerinin, çocuklar ve gençler için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Pamuk, "Bizler de gençlerimizin yetişmesi için elimizden gelen her türlü desteği, katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. Sizlerle işbirliği içerisinde bu dönem verimli bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Herhangi bir spor dalıyla uğraşan bir genç, aynı zamanda akademik başarı anlamında da yaşıtlarından ayırt edilebiliyor" dedi.