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Anamur’da imar barışı toplantısı

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018
Anamur’da imar barışı toplantısı
MERSİN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Anamur'da muhtarlara yönelik 'İmar Barışı' konulu bilgilendirme toplantısı Kaymakam Mehmet Kurdoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, imar barışının kapsamını ve nasıl başvurulacağını konusunda muhtarlara bilgi verildi. Katılımcılara, 2017 öncesi imar mevzuatına aykırı olarak yapılmış olan yapılara verilecek Yapı Kayıt Belgesi ile vatandaşların mevcut sorunlarının çözümü doğrultusunda bilgi verildi.
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Anamur’da imar barışı toplantısı
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