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Bahadır ve Nur’un en mutlu günü

Giriş Tarihi: 9.7.2018
Bahadır ve Nur’un en mutlu günü
ADANA Barosu'nun başarılı avukatlarından arabulucu Bahadır Eraslan hayatını psikolog Nur Münevver Atlı ile birleştirdi. Anemon Otel'de gerçekleştirilen düğün görülmeye değerdi. Kendileri için özel olarak hazırlanan salona alkışlar eşliğinde giriş yapan SABAH Gazetesi avukatı Bahadır ve Nur'un mutluluğu yüzlerinden okunurken soluğu nikah masasında aldı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ile İfakat Kamışlı'nın nikah şahitliğini üstlendiği törende ömür boyu birlikte mutlu günlere 'evet' cevabı veren ANKA Hukuk Bürosu ortaklarından Bahadır ve Nur hayatlarının en güzel anlarını yaşadı. Şule–Ercan Atlı çifti ile Ummuhan–Hüseyin Eraslan ailesi dünür olmanın heyecanıyla konuklarla tek tek ilgilendi.
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Bahadır ve Nur’un en mutlu günü
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