Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Ceyhan polisinden kaçak içki operasyonu

Ceyhan polisinden kaçak içki operasyonu

Ceyhan polisi bir eve düzenledeği baskında 100 litre kaçak içki ele geçirirken, ev sahibini de gözaltına aldı

Giriş Tarihi: 9.7.2018
Ceyhan polisinden kaçak içki operasyonu
ADANA'NIN Ceyhan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda 100 litre kaçak içki ele geçirdi. Gözaltına alınan içkinin sahibi Y.G.'nin, "Bunları ben içiyorum" diyerek kendini savundu. Ceyhan polisi Y.G.'nin evinde kaçak içki ürettiğini tespit etti ve harekete geçti. Yapılan takip sonucunda zanlının evin bir bölümünü kaçak içki imalathanesine çevirip, viski ve rakı ürettiği belirlendi. Polis eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada 100 litre kaçak içki ve ünlü markaların orijinal şişeleri ele geçirildi. Zanlı Y.G'nin polise içki ürettiğini ancak kendisinin içtiğini, kimseye satmadığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Kaçak içkiler ise imha edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ceyhan polisinden kaçak içki operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN