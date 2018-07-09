Ceyhan polisinden kaçak içki operasyonu

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Ceyhan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda 100 litre kaçak içki ele geçirdi. Gözaltına alınan içkinin sahibi Y.G.'nin, "Bunları ben içiyorum" diyerek kendini savundu. Ceyhan polisi Y.G.'nin evinde kaçak içki ürettiğini tespit etti ve harekete geçti. Yapılan takip sonucunda zanlının evin bir bölümünü kaçak içki imalathanesine çevirip, viski ve rakı ürettiği belirlendi. Polis eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada 100 litre kaçak içki ve ünlü markaların orijinal şişeleri ele geçirildi. Zanlı Y.G'nin polise içki ürettiğini ancak kendisinin içtiğini, kimseye satmadığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Kaçak içkiler ise imha edildi.