Çukurovalı hekimler diplomalarını aldı

ÇUKUROVA
Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi 2018 Eğitim Öğretim Yılı 42'nci dönem mezuniyeti, Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Adana
Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezun olan doktorlara seslenen Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, "Artık, bu zorlu eğitimi tamamlayıp hekim olmaya hak kazandınız. Üniversite hayatı boyunca edindiğiniz bilgi ve beceriyle, çok iyi hekimler olarak yetiştirildiniz. Sorumluluğunuz öncelikle insan sağlığını korumak, hastaları tedavi etmek ve yapacağınız bilimsel çalışmalarla insanlığa hizmet etmektir. Bugün, bu salonda, mesleğe başlarken edeceğiniz Hipokrat yemini, sizlerin insanlık ile aranızda yapılan bir sözleşmedir" dedi. Açılış konuşmalarını arından Fakülte birincisi Dr. Fatma Nur Işık yaş kütüğüne plaketini çakarak diploma ve plaketini Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar'dan aldı. Dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından diploma ve plaketleri takdim edilirken Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal mezun öğrencilere stetoskop hediye etti. Prof. Dr. Fikret Çetik'in hekimlik andını yaptırmasının ardından diplomalarını alan öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezun oldu.